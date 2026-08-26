Площадь пожара в заповеднике «Утриш» достигла 70 гектаров

Площадь пожара в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае выросла до 70 гектаров. Об этом сообщил глава Анапы Светлана Маслова.

Сейчас на месте работают 119 человек и 30 единиц техники. Планируется вылет вертолёта из Геленджика, однако сильный ветер может помешать авиации. Осложняют ситуацию также горный ландшафт и труднодоступные участки. Тем не менее службы принимают все необходимые меры для защиты охраняемой территории.

С первых часов к борьбе с огнём подключились казаки Анапского районного казачьего общества во главе с атаманом Кириллом Тишевецким. С раннего утра на место прибыли более 30 человек. Они работают ранцевыми огнетушителями в районе первой и второй лагун: выявляют очаги на горных склонах и ликвидируют остатки горения.

Въезд со стороны ВДЦ «Смена» временно ограничен. Там дежурит наряд полиции, чтобы не мешать работе служб и обеспечить безопасность.

Государственный природный заповедник «Утриш» находится на черноморском побережье Краснодарского края между Анапой и Новороссийском. Он был основан в 2010 году с целью защиты уникальных реликтовых ландшафтов Северного Средиземноморья, представленных как на суше, так и в море. Под охраной заповедника находится около 10 тысяч гектаров территории, включая прибрежную акваторию. Главная ценность этих мест — древние леса, где произрастают можжевельник древовидный, дуб пушистый и фисташково-можжевеловые редколесья. Возраст отдельных деревьев достигает 500–700 лет. «Утриш» служит домом для множества видов, занесённых в Красную книгу: здесь обитают средиземноморская черепаха Никольского и эскулапов полоз, цветут редкие орхидеи. Кроме того, прибрежные лагуны заповедника играют важную роль как место остановки перелётных птиц во время миграций.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе Wildberries в Котовске превысила 100 тысяч квадратов. По заявлению главы региона, возгорание стало следствием удара украинских БПЛА по объекту мирной инфраструктуры.