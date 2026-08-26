В Нижегородской области повреждены дома и предприятие после атаки 40 дронов

Минувшей ночью Нижегородская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, силы Министерства обороны РФ совместно с отрядом «Барс НН» отразили налёт более 40 БПЛА.

По предварительной информации главы региона, в результате инцидента никто не пострадал. Падение обломков привело к локальным разрушениям: повреждено одно промышленное предприятие, а также зафиксирован ущерб имуществу в нескольких жилых домах и пострадали автомобили.

В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы и специалисты, занятые ликвидацией последствий. Губернатор Никитин взял ситуацию под личный контроль и заверил, что всем гражданам, чьё имущество пострадало в ходе атаки, будет оказана необходимая помощь.

Также около 40 беспилотников уничтожили минувшей ночью над Ростовской областью. Обломки одного из БПЛА вызвали возгорание сухой травы в Миллеровском районе, пожар ликвидировали, пострадавших нет.