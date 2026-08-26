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Регион
26 августа, 07:29

В Нижегородской области повреждены дома и предприятие после атаки 40 дронов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минувшей ночью Нижегородская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, силы Министерства обороны РФ совместно с отрядом «Барс НН» отразили налёт более 40 БПЛА.

По предварительной информации главы региона, в результате инцидента никто не пострадал. Падение обломков привело к локальным разрушениям: повреждено одно промышленное предприятие, а также зафиксирован ущерб имуществу в нескольких жилых домах и пострадали автомобили.

В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы и специалисты, занятые ликвидацией последствий. Губернатор Никитин взял ситуацию под личный контроль и заверил, что всем гражданам, чьё имущество пострадало в ходе атаки, будет оказана необходимая помощь.

Над Калужской областью за ночь уничтожили 27 БПЛА
Над Калужской областью за ночь уничтожили 27 БПЛА

Также около 40 беспилотников уничтожили минувшей ночью над Ростовской областью. Обломки одного из БПЛА вызвали возгорание сухой травы в Миллеровском районе, пожар ликвидировали, пострадавших нет.

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Оксана Попова
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