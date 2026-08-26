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Регион
26 августа, 04:11

Около 40 БПЛА уничтожили над Ростовской областью за ночь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Около 40 беспилотников уничтожили минувшей ночью над Ростовской областью в ходе отражения воздушной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, БПЛА сбили в Таганроге и семи районах области: Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Боковском.

В Миллеровском районе после падения обломков беспилотника загорелась сухая трава. Возгорание удалось ликвидировать, никто не пострадал.

Кроме того, накануне в Каменском районе произошёл лесной пожар площадью 4,5 гектара. Он также возник после падения обломков БПЛА. По состоянию на 19:50 25 августа возгорание было полностью ликвидировано.

При атаке на Тамбовскую область уничтожили 16 БПЛА
При атаке на Тамбовскую область уничтожили 16 БПЛА

Также минувшей ночью отражали атаку беспилотников в Московском регионе. Было сбито десять летящих в сторону столицы БПЛА. О каких-либо повреждениях на земле не сообщалось.

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Артур Лапсаков
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