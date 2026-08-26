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26 августа, 02:40

При атаке на Тамбовскую область уничтожили 16 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку 16 беспилотников в Тамбовской области. Дроны направлялись на Котовск. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

«Системой ПВО и силами мобильных огневых групп БАРС-Тамбов было уничтожено 16 вражеских беспилотников», — указал глава региона.

После падения одного из украинских дронов загорелся частный дом на территории садоводческого товарищества.

Мужчина и 14-летний подросток погибли при падении БПЛА на дом в Липецкой области
Мужчина и 14-летний подросток погибли при падении БПЛА на дом в Липецкой области

Ночная атака также привела к пожару на логистическом центре Wildberries в Котовске. Огонь распространился на площади более 100 тыс. квадратных метров. Один сотрудник предприятия получил травмы.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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