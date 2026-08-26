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26 августа, 05:12

Над Калужской областью за ночь уничтожили 27 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

В течение ночи силы ПВО уничтожили 27 беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.

БПЛА сбили над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

ПВО уничтожила 10 летевших на Москву беспилотников
ПВО уничтожила 10 летевших на Москву беспилотников

Также около 40 беспилотников уничтожили минувшей ночью над Ростовской областью. Обломки одного из БПЛА вызвали возгорание сухой травы в Миллеровском районе, пожар ликвидировали, пострадавших нет.

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Дарья Денисова
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