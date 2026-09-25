Два человека пострадали в массовом ДТП на Ленинградском проспекте в Москве

Шесть автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России, пишет РИА «Новости».

По предварительным данным полиции, ДТП произошло в районе дома 24 на Ленинградском проспекте.

Из-за столкновения движение оказалось серьёзно затруднено. По данным столичного Дептранса, пробка растянулась примерно на 1,5 километра в обоих направлениях.

В сторону центра автомобили пропускают только по одной полосе, в сторону области — по двум. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства массового ДТП устанавливаются. Информация о состоянии двух пострадавших пока не приводится.

Ранее Life.ru писал о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в подмосковном Ликино-Дулёве. В результате инцидента погибли два человека — 70-летний мужчина и 30-летняя женщина.