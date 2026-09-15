ДТП с мотоциклом и двумя авто парализовало движение в Лефортовском тоннеле
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Мотоцикл и два легковых автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
После аварии движение в районе тоннеля оказалось затруднено примерно на четыре километра. Для проезда из трёх полос оставалась доступна только одна.
На месте работали городские оперативные службы. Обстоятельства столкновения и информация о возможных пострадавших уточняются.
Автомобилистов просили учитывать затор и ограничения при планировании маршрута. Позднее Дептранс сообщил, что движение в Лефортовском тоннеле восстановили.
Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с участием Corvette, легковушки и мотоцикла на Минской улице в Москве. По предварительным данным, после столкновения мотоциклиста отбросило в отбойник, а его самого госпитализировали с травмой головы. У спорткара от удара оторвало переднее колесо.
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