Трое взрослых и 3-летний малыш погибли при столкновении легковушек в Кузбассе

Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кемеровской области. Среди погибших оказался несовершеннолетний. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кузбассу.

Авария произошла на 22-м километре дороги Панфилово — Плотниково в Промышленновском муниципальном округе. По данным следствия, водитель Toyota Corona выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21112». Трое несовершеннолетних попали в больницу.

Смертельное ДТП в Кузбассе. Видео © Max / Госавтоинспекция Кузбасса

«Четыре человека погибли, в том числе трёхлетний ребёнок», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели двух и более человек.

Ранее в Москве произошло другое ДТП с участием детей. На улице Сервантеса электросамокат столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz. Один ребёнок погиб, ещё один попал в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и проверяют действия водителя и детей перед столкновением.