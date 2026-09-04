Машина пролетела по траве десятки метров и зависла над обрывом в Сочи

Утреннее ДТП в сочинском посёлке Головинка едва не закончилось падением легкового автомобиля с обрыва. Один из пассажиров получил травмы и не смог выбраться из салона самостоятельно. Кадрами делится в телеграм-канале Служба спасения города-курорта.

ДТП под Сочи. Фото © Telegram / Служба спасения Сочи

ДТП под Сочи. Фото © Telegram / Служба спасения Сочи

Машина съехала с федеральной трассы в районе улицы Глубокой. Она проехала по траве несколько десятков метров, после чего остановилась над обрывом. Прибывшие сотрудники городской службы спасения закрепили автомобиль верёвками, исключив его дальнейшее движение.

Затем пострадавшему оказали первую помощь и осторожно эвакуировали из салона. Спасатели перенесли его к машине скорой и передали врачам. Причины и остальные обстоятельства происшествия пока не уточняются.

Ранее в Дагестане автомобиль Lada Priora сорвался с дороги и опрокинулся в обрыв. Водитель погиб, его пассажирку доставили в больницу. По данным правоохранителей, мужчина не справился с управлением, что и привело к трагедии.