Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 15:51

Машина пролетела по траве десятки метров и зависла над обрывом в Сочи

Обложка © Telegram / Служба спасения Сочи

Обложка © Telegram / Служба спасения Сочи

Утреннее ДТП в сочинском посёлке Головинка едва не закончилось падением легкового автомобиля с обрыва. Один из пассажиров получил травмы и не смог выбраться из салона самостоятельно. Кадрами делится в телеграм-канале Служба спасения города-курорта.

ДТП под Сочи. Фото © Telegram / Служба спасения Сочи

ДТП под Сочи. Фото © Telegram / Служба спасения Сочи

ДТП под Сочи. Фото © Telegram / Служба спасения Сочи

ДТП под Сочи. Фото © Telegram / Служба спасения Сочи

Машина съехала с федеральной трассы в районе улицы Глубокой. Она проехала по траве несколько десятков метров, после чего остановилась над обрывом. Прибывшие сотрудники городской службы спасения закрепили автомобиль верёвками, исключив его дальнейшее движение.

Затем пострадавшему оказали первую помощь и осторожно эвакуировали из салона. Спасатели перенесли его к машине скорой и передали врачам. Причины и остальные обстоятельства происшествия пока не уточняются.

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму

Ранее в Дагестане автомобиль Lada Priora сорвался с дороги и опрокинулся в обрыв. Водитель погиб, его пассажирку доставили в больницу. По данным правоохранителей, мужчина не справился с управлением, что и привело к трагедии.

Больше новостей о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar