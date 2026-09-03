Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму
Обложка © Telegram / МВД Крым
На трассе «Таврида» в Крыму грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли два человека и пострадал маленький ребёнок. Данную информацию передала пресс-служба МВД региона.
Грузовик смял машину на «Тавриде» в Крыму. Фото © Telegram /МВД Крым
Авария произошла вечером 2 сентября в Белогорском районе. По предварительным данным Госавтоинспекции, 47-летний водитель грузового Sitrak не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ, который остановился на дороге.
«В результате ДТП: 25-летний водитель и 23-летний пассажир легкового автомобиля смертельно травмированы, малолетний пассажир 2025 года рождения, доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
После аварии на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек. Прокуратура Крыма взяла расследование под контроль.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в ночной аварии на трассе Ростов — Азов погибли два человека. Инцидент произошёл в районе посёлка Овощной. Мотоцикл, на котором ехали мужчина по имени Михаил и женщина по имени Вера, врезался в дорожное ограждение. Оба скончались на месте. По словам очевидцев, группа мотоциклистов возвращалась из Азова после совместной поездки за кофе. Байк двигался по правой полосе, когда рядом оказался внедорожник TagAZ Tager.
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