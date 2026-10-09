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Опубликовано 9 октября, 12:56

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами на Урале выросло до восьми

Обложка © Telegram/ Госавтоинспекция Свердловской области

Обложка © Telegram/ Госавтоинспекция Свердловской области

Число пострадавших при столкновении двух рейсовых автобусов на трассе Екатеринбург — Серов выросло до восьми человек. Об этом сообщили в Серовской городской больнице.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в Серовскую городскую больницу были доставлены пострадавшие. Всего пострадавших — восемь человек», — сообщили в медучреждении.

По уточнённым данным, двое пострадавших отказались от госпитализации. Ещё шестерых доставили в травмпункт и осмотрели врачи.

Авария произошла утром 9 октября на 275-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Новолялинском районе. Столкнулись рейсовые автобусы Yutong и Ford Transit. Ранее Госавтоинспекция сообщала о пяти пострадавших.

По предварительным данным ГАИ, водитель Yutong в зоне дорожных работ не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Ford Transit. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Полина Никифорова
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