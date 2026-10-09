В Свердловской области три человека пострадали в ДТП с автобусами

На 275-м километре трассы Екатеринбург — Серов в Новолялинском муниципальном округе Свердловской области произошло ДТП с участием двух рейсовых пассажирских автомобилей. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области.

В аварии участвовали автобус № 809, следовавший из Екатеринбурга в Серов, и Ford Transit № 990. В первом находились 35 взрослых пассажиров, во втором — 16. Три человека, находившиеся в Ford Transit, получили травмы. Их направили в медицинское учреждение для осмотра.

Ранее в центре Токио произошло ДТП с участием автомобиля, предположительно принадлежащего российскому посольству. В результате столкновения двух машин пострадали четыре человека. Все четверо пострадавших предположительно являются иностранцами. Один из них, как утверждается, может быть связан с российским посольством. Известно, что трое участников аварии находились в сознании, информация о состоянии четвёртого уточняется.