Автомобиль Посольства России попал в ДТП в Токио

В центре Токио произошло ДТП с участием автомобиля, предположительно принадлежащего российскому посольству. В результате столкновения двух машин пострадали четыре человека. Авария случилась прямо перед зданием Министерства иностранных дел Японии, сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошёл 8 октября около 17:30 по местному времени в районе Касумигасэки, где расположены основные правительственные учреждения страны. На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

Все четверо пострадавших предположительно являются иностранцами. Один из них, как утверждается, может быть связан с российским посольством. Известно, что трое участников аварии находились в сознании, информация о состоянии четвёртого уточняется.

На опубликованных кадрах заметны повреждения задней части автомобиля с дипломатическими номерами. Кроме того, японские СМИ сообщают, что у одной из машин лопнула шина, после чего она, предположительно, врезалась в разделительное ограждение.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с участием немецкого дипломата в Санкт-Петербурге. В марте сотрудник дипмиссии Германии сбил курьера на байке, после чего покинул место происшествия. Пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга и ушибом колена. А в апреле жена вице-консула Израиля попала в аварию на служебной машине с дипломатическими номерами. По словам очевидцев, женщина проехала на красный свет и столкнулась с двумя автомобилями. Позднее один из участников ДТП рассказал, что она не явилась на разбор происшествия, сославшись на дипломатический иммунитет.