В Иране в ДТП погиб консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов

Консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов погиб в результате ДТП в Иране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

«Мы глубоко потрясены известием о том, что наш уважаемый коллега-дипломат, Рамиль Рза оглу Имранов, занимавший должность консула Генерального консульства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран в Тебризе, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, авария произошла на трассе Джульфа — Тебриз в районе посёлка Маранд. В момент ДТП дипломат находился за рулём автомобиля и исполнял служебные обязанности. Других подробностей о причинах аварии и возможных участниках происшествия в азербайджанском МИД пока не приводят.

