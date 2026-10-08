Виновник ДТП в Москве взял «Крузак» с блатными номерами без спроса у спящего друга

В Москве мужчина тайком взял внедорожник спящего друга, устроил массовое ДТП с пятью машинами и скрылся, бросив перевёрнутый автомобиль. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказал владелец Toyota Land Cruiser по имени Виктор.

ДТП с Toyota Land Cruiser на юге Москвы. Видео © SHOT

Приятели проводили время у него дома, пока в какой-то момент хозяин не уснул. Тогда гость без разрешения забрал ключи от «Крузака» и отправился кататься по столице. Однако поездка закончилась столкновением с Mazda, Audi, BMW, Citroën и мусоровозом.

После аварии Land Cruiser оказался на боку. Сидевший за рулём мужчина испугался и убежал с места происшествия, теперь его разыскивают правоохранители. Сам Виктор собирается в ближайшее время приехать туда и возместить весь причинённый ущерб.

Напомним, инцидент произошёл на улице Крузенштерна напротив дома № 6, корпус 3. Toyota Land Cruiser с «тремя семёрками» на номере врезался в несколько припаркованных автомобилей, а затем опрокинулся. После столкновения Land Cruiser перевернулся. Одна из повреждённых машин задымилась. За рулём, предварительно, находился 29-летний Виктор А. Вместе с пассажиром он с трудом выбрался из перевёрнутого автомобиля и скрылся на глазах у очевидцев.