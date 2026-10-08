«Крузак» с «тремя семёрками» устроил массовое ДТП и перевернулся в Москве

На юге Москвы внедорожник Toyota Land Cruiser протаранил несколько припаркованных автомобилей, после чего перевернулся. Водитель и пассажир покинули место аварии, сообщает SHOT.

ДТП с Toyota Land Cruiser на юге Москвы. Видео © SHOT

ДТП произошло на улице Крузенштерна напротив дома № 6, корпус 3. По данным Telegram-канала, внедорожник с номерами «три семёрки» врезался в Mazda, Audi, BMW и Citroën, а также задел мусоровоз.

После столкновения Land Cruiser опрокинулся. Одна из повреждённых машин начала дымиться.

Предварительно, за рулём внедорожника находился 29-летний Виктор А. По данным SHOT, он и пассажир с трудом выбрались из перевёрнутого автомобиля, после чего скрылись на глазах у очевидцев.

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