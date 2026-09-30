Москвич на Infiniti с 82 штрафами втянул Porsche и BMW в многомиллионное ДТП

Массовое ДТП с участием Porsche, Infiniti и BMW произошло на Веерной улице на западе Москвы, недалеко от остановки «Сквер имени Анны Герман». По предварительным данным SHOT, пострадали три человека, погибших нет.

Porsche, Infiniti и BMW смяло в массовом ДТП на западе Москвы, трое пострадали. Видео © Telegram / SHOT

Одного из участников аварии госпитализировали в городскую клиническую больницу с рваными ранами. Очевидцы утверждают, что наиболее серьёзные травмы получил пожилой водитель Infiniti, тогда как остальные участники столкновения отделались легче.

По словам свидетелей, Porsche двигался прямо по Веерной улице, когда Infiniti начал поворачивать. После столкновения под удар попал и BMW. Эта версия обстоятельств аварии пока предварительная — окончательно последовательность событий предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Все три машины получили серьёзные повреждения. На месте работают экстренные службы, обстоятельства и причины ДТП выясняются. SHOT также сообщает, что на участвовавшем в аварии Infiniti числится 82 штрафа за нарушения ПДД, три из которых остаются неоплаченными.