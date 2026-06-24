Виновник ДТП на 75 млн у Дома правительства ездил на Ferrari без страховки

Водитель Ferrari Purosangue, который устроил громкое ДТП у Дома правительства в Москве, ездил без страховки. Спорткар стоимостью 60 миллионов рублей не был застрахован по ОСАГО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Водитель Ferrari, устроивший дорогое ДТП у Дома Правительства, не имел страховки. Видео © Telegram / SHOT

У хозяина первого в истории марки спортивного кроссовера накопилось 66 неоплаченных штрафов на 150 тысяч рублей. Именно он находился за рулём в момент аварии.

Чтобы восстановить Ferrari после столкновения с BMW, понадобится больше 10 миллионов рублей. Основные расходы — на запчасти, которых в России нет, их придётся заказывать из-за границы.

Дорогостоящая авария произошла 23 июня у Дома Правительства на Смоленской набережной в Москве. Столкнулись Ferrari Purosangue и BMW 7-й серии — общая стоимость машин около 75 миллионов рублей. По предварительным данным, водитель Ferrari решил резко развернуться через разделительный островок.