Годовалая девочка погибла в ДТП в Кутузовском тоннеле Москвы
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Годовалая девочка погибла в результате аварии в Кутузовском тоннеле на западе Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомлённый источник.
По предварительным данным, автомобиль врезался в препятствие. Ребёнок получил смертельные травмы.
«По предварительным данным, в Кутузовском тоннеле автомобиль врезался в препятствие. В результате ДТП погибла годовалая девочка», — рассказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают экстренные службы. Другие обстоятельства аварии пока не приводятся.
Ранее в Хабаровском крае подросток за рулём перевёрнутой машины насмерть сбил мальчика. По предварительным данным, 17-летний водитель во время обгона столкнулся с другой машиной. После удара его автомобиль опрокинулся на крышу и по инерции продолжил движение, вылетев к обочине, где находились двое детей.
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