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Опубликовано 7 октября, 18:12

Годовалая девочка погибла в ДТП в Кутузовском тоннеле Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lucky_pics

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lucky_pics

Годовалая девочка погибла в результате аварии в Кутузовском тоннеле на западе Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомлённый источник.

По предварительным данным, автомобиль врезался в препятствие. Ребёнок получил смертельные травмы.

«По предварительным данным, в Кутузовском тоннеле автомобиль врезался в препятствие. В результате ДТП погибла годовалая девочка», — рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают экстренные службы. Другие обстоятельства аварии пока не приводятся.

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Ранее в Хабаровском крае подросток за рулём перевёрнутой машины насмерть сбил мальчика. По предварительным данным, 17-летний водитель во время обгона столкнулся с другой машиной. После удара его автомобиль опрокинулся на крышу и по инерции продолжил движение, вылетев к обочине, где находились двое детей.

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Никита Никонов
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