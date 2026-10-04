В Хабаровском крае подросток за рулём перевёрнутой машины насмерть сбил мальчика

13-летний мальчик погиб, а его 12-летний приятель оказался в больнице после ДТП с автомобилем под управлением несовершеннолетнего в Хабаровском крае. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Ванинском районе. По предварительным данным, 17-летний водитель во время обгона столкнулся с другой машиной. После удара его автомобиль опрокинулся на крышу и по инерции продолжил движение, вылетев к обочине, где находились двое детей.

Старший из пострадавших скончался, второго госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины смертельного происшествия.

Ранее Life.ru сообщал о другом смертельном ДТП с несовершеннолетним за рулём: 15-летний подросток опрокинул УАЗ под Новосибирском. Машина съехала с дороги и перевернулась, один из находившихся внутри подростков погиб.