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Регион
Опубликовано 4 октября, 15:20

В Хабаровском крае подросток за рулём перевёрнутой машины насмерть сбил мальчика

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края

13-летний мальчик погиб, а его 12-летний приятель оказался в больнице после ДТП с автомобилем под управлением несовершеннолетнего в Хабаровском крае. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Ванинском районе. По предварительным данным, 17-летний водитель во время обгона столкнулся с другой машиной. После удара его автомобиль опрокинулся на крышу и по инерции продолжил движение, вылетев к обочине, где находились двое детей.

Старший из пострадавших скончался, второго госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины смертельного происшествия.

В Нигерии 21 человек погиб в массовом ДТП с грузовиком и автобусом
В Нигерии 21 человек погиб в массовом ДТП с грузовиком и автобусом

Ранее Life.ru сообщал о другом смертельном ДТП с несовершеннолетним за рулём: 15-летний подросток опрокинул УАЗ под Новосибирском. Машина съехала с дороги и перевернулась, один из находившихся внутри подростков погиб.

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Владимир Озеров
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