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Регион
Опубликовано 30 сентября, 21:50

Четверо детей пострадали в ДТП на трассе под Волгоградом

Обложка © ГУ МВД России по Волгоградской области

Обложка © ГУ МВД России по Волгоградской области

Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Волгоградской области. Среди пострадавших четверо детей. Всех семерых доставили в медицинские учреждения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла 30 сентября в 18:20 по московскому времени на 14-м километре трассы Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба в Среднеахтубинском районе. Столкнулись автомобили «Шкода» и «Лада Гранта».

После ДТП медики госпитализировали семь человек. Четверо из них — несовершеннолетние.

«Российский Бэтмен» погиб в ДТП, выбежав на дорогу на красный
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Ранее Life.ru сообщал о массовой аварии в Красноярске. На улице Дубровинского столкнулись шесть автомобилей, в результате ДТП погибли три девушки. Полиция также сообщала об одном госпитализированном участнике аварии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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