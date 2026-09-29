Три девушки погибли в ДТП с шестью автомобилями в центре Красноярска

Три девушки погибли в результате массового ДТП с участием шести автомобилей в центре Красноярска. Ещё один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Авария произошла утром на улице Дубровинского недалеко от Николаевского моста. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. После этого произошла серия последующих столкновений.

Крупная авария в центре Красноярска. Видео © VK / ЧП Красноярск

Погибшим девушкам было от 18 до 20 лет: они родились в 2005, 2006 и 2007 годах. В результате аварии также пострадал мужчина, его доставили в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства массового ДТП устанавливаются.

Ранее водитель Lada Granta погиб, ещё два человека получили травмы в ДТП в Крыму. Авария произошла на дороге Керчь — Глазовка. По данным полиции, за рулём автомобиля находился мужчина 1991 года рождения. На закруглении дороги машина съехала с проезжей части, врезалась в дерево и после удара опрокинулась.