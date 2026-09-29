Три девушки погибли в ДТП с шестью автомобилями в центре Красноярска
Обложка © VK / ЧП Красноярск
Три девушки погибли в результате массового ДТП с участием шести автомобилей в центре Красноярска. Ещё один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Авария произошла утром на улице Дубровинского недалеко от Николаевского моста. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. После этого произошла серия последующих столкновений.
Крупная авария в центре Красноярска. Видео © VK / ЧП Красноярск
Погибшим девушкам было от 18 до 20 лет: они родились в 2005, 2006 и 2007 годах. В результате аварии также пострадал мужчина, его доставили в больницу.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства массового ДТП устанавливаются.
Ранее водитель Lada Granta погиб, ещё два человека получили травмы в ДТП в Крыму. Авария произошла на дороге Керчь — Глазовка. По данным полиции, за рулём автомобиля находился мужчина 1991 года рождения. На закруглении дороги машина съехала с проезжей части, врезалась в дерево и после удара опрокинулась.
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