Виновника смертельного ДТП с погибшей россиянкой в Анталье задержали

Виновник ДТП в Анталье, в котором погибла россиянка, задержан, в отношении него проводятся следственные мероприятия. Об этом РИА «Новости» сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

Российские дипломаты находятся в контакте с родственниками погибшей и турецкими правоохранительными органами. Генконсульство также оказывает семье необходимую помощь в решении вопросов, связанных с репатриацией тела в Россию.

«Со своей стороны генконсульство оказывает родственникам российской гражданки необходимое содействие в решении вопросов, связанных с репатриацией тела в Россию, и продолжит держать данную ситуацию на контроле», — сообщили в диппредставительстве.

Напомним, смертельная авария произошла в турецкой провинции Анталья. После столкновения с легковым автомобилем грузовик опрокинулся на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибли две девушки из России и Азербайджана. Обстоятельства произошедшего устанавливают турецкие правоохранительные органы. Российское генконсульство продолжает следить за ходом расследования и поддерживать связь с семьёй погибшей.