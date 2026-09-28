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Опубликовано 28 сентября, 15:34

Виновника смертельного ДТП с погибшей россиянкой в Анталье задержали

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Виновник ДТП в Анталье, в котором погибла россиянка, задержан, в отношении него проводятся следственные мероприятия. Об этом РИА «Новости» сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

Российские дипломаты находятся в контакте с родственниками погибшей и турецкими правоохранительными органами. Генконсульство также оказывает семье необходимую помощь в решении вопросов, связанных с репатриацией тела в Россию.

«Со своей стороны генконсульство оказывает родственникам российской гражданки необходимое содействие в решении вопросов, связанных с репатриацией тела в Россию, и продолжит держать данную ситуацию на контроле», — сообщили в диппредставительстве.

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Напомним, смертельная авария произошла в турецкой провинции Анталья. После столкновения с легковым автомобилем грузовик опрокинулся на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибли две девушки из России и Азербайджана. Обстоятельства произошедшего устанавливают турецкие правоохранительные органы. Российское генконсульство продолжает следить за ходом расследования и поддерживать связь с семьёй погибшей.

Больше новостей об авариях и дорожных происшествиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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