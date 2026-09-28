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Опубликовано 28 сентября, 11:30

Фура насмерть раздавила россиянку и азербайджанку на остановке в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

20-летняя россиянка и 23-летняя гражданка Азербайджана погибли в ДТП с грузовиком в турецкой провинции Анталья. Фура опрокинулась на остановку общественного транспорта, где находились девушки, сообщает агентство IHA.

Авария произошла 27 сентября на трассе Манавгат — Аланья. По предварительным данным, грузовик врезался в автомобиль, который находился у перекрёстка, после чего потерял устойчивость и рухнул на остановку. Погибли россиянка Арина Даутова и гражданка Азербайджана Алёна Довгалёва. Чтобы добраться до оказавшихся под грузовиком девушек, спасателям пришлось поднимать фуру с помощью тягача и тяжёлой техники.

После осмотра места происшествия жандармерией, судебным медиком и прокурором тела погибших доставили в Институт судебной медицины Антальи. Водитель грузовика получил лёгкие травмы. После оказания медицинской помощи его задержали по распоряжению прокуратуры. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с автобусом, перевозившим россиян в аэропорту Антальи. Транспорт с пассажирами рейса из Москвы столкнулся со спецтехникой на территории воздушной гавани.

Больше новостей о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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