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Регион
Опубликовано 27 сентября, 02:30

Легковушка вылетела с дороги и опрокинулась после удара о дерево в Крыму

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Водитель Lada Granta погиб, ещё два человека получили травмы в ДТП в Крыму. Авария произошла на дороге Керчь — Глазовка. Об этом сообщили в региональном МВД.

Водитель погиб после столкновения Lada Granta с деревом в Крыму. Фото © МАКС / Полиция Крыма

Водитель погиб после столкновения Lada Granta с деревом в Крыму. Фото © МАКС / Полиция Крыма

По данным полиции, за рулём автомобиля находился мужчина 1991 года рождения. На закруглении дороги машина съехала с проезжей части, врезалась в дерево и после удара опрокинулась.

Двое пассажиров 1994 и 1996 годов рождения пострадали. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Мотоциклист пошёл на обгон и погиб в лобовом ДТП с трактором на ЕКАД
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Ранее два человека погибли в ДТП с иномаркой и мотоциклом в Бурятии. Авария произошла возле села Гусиное Озеро. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla Fielder столкнулся с мотоциклом, который двигался перед автомобилем. Пассажирка байка получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. Водителя мотоцикла пытались доставить в больницу, однако по дороге он умер.

Последние новости о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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