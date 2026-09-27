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Опубликовано 27 сентября, 02:20

Два человека погибли после столкновения иномарки с мотоциклом в Бурятии

Два человека погибли в ДТП с иномаркой и мотоциклом в Бурятии. Авария произошла возле села Гусиное Озеро, сообщили в региональном МВД.

Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Бурятии. Видео © MAX / Полиция Бурятии

По предварительным данным, водитель Toyota Corolla Fielder столкнулся с мотоциклом, который двигался перед автомобилем.

Пассажирка байка получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. Водителя мотоцикла пытались доставить в больницу, однако по дороге он умер. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Три человека погибли в ДТП с детским автобусом и фурой на Урале
Три человека погибли в ДТП с детским автобусом и фурой на Урале

Ранее Life.ru писал о смертельном ДТП с участием мотоцикла и трактора-погрузчика в Свердловской области. В результате происшествия погиб водитель байка. Авария произошла на 23-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги возле Берёзовского. По предварительным данным, водитель мотоцикла выполнял обгон и столкнулся с трактором-погрузчиком.

Больше новостей об авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Обложка © MAX / Полиция Бурятии

Виталий Приходько
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