Три человека погибли в ДТП с детским автобусом и фурой на Урале

Три человека погибли в массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в Свердловской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Lada Largus по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. После удара тот изменил направление движения и врезался в грузовик DAF с полуприцепом. Фура двигалась следом в попутном направлении.

Жертвами аварии стали водитель легковушки и двое его пассажиров. Ещё одному человеку из той же машины потребовалась медицинская помощь. Водители автобуса и грузовика не пострадали.

ПАЗ направлялся в Омск в составе колонны из трёх новых машин, предназначенных для перевозки детей. В момент столкновения пассажиров в салоне не было. Личности и возраст участников происшествия устанавливает полиция.

Из-за случившегося движение на 101-м километре трассы временно перекрыли в обоих направлениях. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы. По факту аварии назначено расследование.

Ранее сообщалось, что в массовом ДТП в Самаре пострадали несколько человек. Авария произошла днём 19 сентября на 18-м километре Московского шоссе в Кировском районе города. Предварительно пострадали шесть человек. В региональном управлении МВД позднее сообщили о пяти пострадавших, среди которых 11-летний ребёнок.