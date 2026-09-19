Шесть человек пострадали в массовом ДТП с автобусом и фурой в Самаре

Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Самаре. На Московском шоссе столкнулись грузовик, шесть легковых автомобилей и пассажирский автобус. Погибших, по предварительным данным, нет.

Шесть человек пострадали в массовом ДТП с восемью машинами в Самаре. Видео © Telegram / ЧП САМАРА

Авария произошла днём 19 сентября на 18-м километре Московского шоссе в Кировском районе города. Автобус следовал по маршруту № 67.

По данным РЕН ТВ, предварительно пострадали шесть человек. В региональном управлении МВД позднее сообщили о пяти пострадавших, среди которых 11-летний ребёнок. Таким образом, данные о числе пострадавших пока расходятся.

Шесть человек пострадали в массовом ДТП с восемью машинами в Самаре. Видео © Telegram / ЧП САМАРА

По предварительной версии полиции, 37-летний водитель грузовика Howo не справился с управлением из-за технической неисправности.

«Предварительно, отказала тормозная система», — приводит сообщение МВД ТАСС.

Обстоятельства и окончательная причина массового ДТП устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал о массовом ДТП с фурой в Самарской области, в котором погибли три человека. На трассе М-5 «Урал» столкнулись три легковых автомобиля и грузовик, после чего несколько машин загорелись. Среди погибших были двое детей.