Пять машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье

Пять автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в городском округе Ступино, один человек госпитализирован. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла сегодня на 114-м километре федеральной трассы. По предварительным данным, все машины двигались в попутном направлении. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

«В результате ДТП в настоящее время 1 человек госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал о массовом ДТП с восемью автомобилями на Кутузовском проспекте в Москве. В результате аварии один человек погиб, ещё несколько участников получили травмы.