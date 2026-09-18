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Опубликовано 18 сентября, 12:23

Пять машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Пять автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в городском округе Ступино, один человек госпитализирован. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла сегодня на 114-м километре федеральной трассы. По предварительным данным, все машины двигались в попутном направлении. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

«В результате ДТП в настоящее время 1 человек госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал о массовом ДТП с восемью автомобилями на Кутузовском проспекте в Москве. В результате аварии один человек погиб, ещё несколько участников получили травмы.

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Наталья Афонина
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