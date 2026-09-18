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Регион
Опубликовано 18 сентября, 10:31

Подросток погиб в ДТП с питбайком и грузовиком в Подмосковье — видео трагедии

15-летний пассажир питбайка погиб под колёсами грузовика в Одинцове

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Смертельная авария с питбайком произошла на Садовой улице в Одинцове. Под колёсами грузовика погиб 15-летний пассажир мини-мотоцикла, сообщает местная прокуратура.

15-летний пассажир питбайка погиб под колёсами грузовика в Одинцове. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

По предварительным данным, питбайком управлял 16-летний подросток. Он не справился с управлением, после чего транспорт с подростками упал на дорогу.

В этот момент в попутном направлении двигался грузовой автомобиль. Под его колёса попал 15-летний пассажир питбайка. От полученных травм подросток скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Музыканта группы «Цветы» Петровского насмерть сбил подросток на питбайке
Музыканта группы «Цветы» Петровского насмерть сбил подросток на питбайке

Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП с питбайком в Башкирии. Там 16-летний подросток на питбайке сбил троих детей и скрылся с места аварии. Один 14-летний мальчик погиб, ещё двое 17-летних подростков получили травмы и были госпитализированы.

Проблема аварий с участием питбайков в России особенно обострилась в 2025 году. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, только за девять месяцев было зарегистрировано 659 ДТП, в которых питбайками управляли несовершеннолетние: погибли 23 ребёнка, ещё 753 получили травмы. Питбайки юридически относятся к спортивному инвентарю, не предназначенному для движения по дорогам общего пользования, однако подростки регулярно выезжают на них на улицы. На фоне роста аварийности МВД предложило ужесточить ответственность родителей за допуск детей к такой технике, а в регионах начали обсуждать дополнительные ограничения на её использование.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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