Подросток погиб в ДТП с питбайком и грузовиком в Подмосковье — видео трагедии

Смертельная авария с питбайком произошла на Садовой улице в Одинцове. Под колёсами грузовика погиб 15-летний пассажир мини-мотоцикла, сообщает местная прокуратура.

15-летний пассажир питбайка погиб под колёсами грузовика в Одинцове. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

По предварительным данным, питбайком управлял 16-летний подросток. Он не справился с управлением, после чего транспорт с подростками упал на дорогу.

В этот момент в попутном направлении двигался грузовой автомобиль. Под его колёса попал 15-летний пассажир питбайка. От полученных травм подросток скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП с питбайком в Башкирии. Там 16-летний подросток на питбайке сбил троих детей и скрылся с места аварии. Один 14-летний мальчик погиб, ещё двое 17-летних подростков получили травмы и были госпитализированы.

Проблема аварий с участием питбайков в России особенно обострилась в 2025 году. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, только за девять месяцев было зарегистрировано 659 ДТП, в которых питбайками управляли несовершеннолетние: погибли 23 ребёнка, ещё 753 получили травмы. Питбайки юридически относятся к спортивному инвентарю, не предназначенному для движения по дорогам общего пользования, однако подростки регулярно выезжают на них на улицы. На фоне роста аварийности МВД предложило ужесточить ответственность родителей за допуск детей к такой технике, а в регионах начали обсуждать дополнительные ограничения на её использование.