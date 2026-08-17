Музыканта группы «Цветы» Петровского насмерть сбил подросток на питбайке

Бывший музыкант группы Стаса Намина «Цветы», клавишник и аранжировщик Владислав Петровский погиб во Владимирской области. 74-летнего артиста насмерть сбил подросток на питбайке, сообщил ТАСС источник в окружении музыканта.

Трагедия произошла 16 августа в Петушинском районе. По словам собеседника агентства, Петровский ехал на велосипеде и пересекал перекрёсток, когда в него на большой скорости врезался питбайк.

«Петровский ехал на велосипеде, пересекая перекрёсток, в артиста на большой скорости влетел подросток, у которого не было водительских прав», – рассказал источник.

О смерти Петровского также сообщила его вдова. Она назвала супруга талантливым и прекрасным человеком.

«Погиб прекрасный человек, талантливый, настоящий православный русский человек. Истинный. Он умер вчера, 16 августа», – сказала женщина.

Владислав Петровский в разные годы был клавишником и аранжировщиком группы Стаса Намина «Цветы». В 1990-х он также выступал вместе с Александром Лосевым в коллективе, использовавшем название и репертуар «Цветов». Дата и место прощания с музыкантом пока не объявлены.

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