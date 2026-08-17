Умер поэт и бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев

Бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев умер в возрасте 71 года. О его смерти сообщил губернатор города Михаил Развожаев на странице в VK. Причины трагедии не называются.

Соболев был издателем «Севастопольской газеты», поэтом-песенником и автором-исполнителем. Развожаев также назвал его одним из участников событий Русской весны. После воссоединения Крыма с Россией Соболев вошёл в первый созыв законодательного собрания Севастополя, а в октябре 2014 года стал первым представителем города в Совете Федерации.

В верхней палате парламента он работал до сентября 2017 года и входил в комитет по науке, образованию и культуре. По словам губернатора, Соболев также доставлял гуманитарную помощь в Донбасс. Развожаев выразил соболезнования его родным и близким. Он также процитировал строки из его последнего стихотворения, которое было прислано в переписке чиновнику 9 августа.

«Как мы не боялись с неба камней, Вспомни, в дни Русской весны. Теперь дождаться спокойных ночей Мы в этой войне должны».

Ранее сообщалось, что у хореографа Евгения Папунаишвили умер отец Роберт. О тяжёлой утрате артист сообщил в сосцети, опубликовав семейные фотографии. Танцор признался, что тяжело переживает трагедию.