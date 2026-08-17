Умер Герой России Ростовщиков, который под огнём обезвредил мост во время войны в Чечне

На 70-м году жизни скончался Герой России, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков. О его смерти сообщила администрация города Волжского.

Ростовщиков был военным инженером и участвовал в боевых действиях в Чечне. В октябре 1999 года, в начале Второй чеченской войны, он лично обезвредил заминированный мост, благодаря чему удалось обеспечить переправу федеральных сил. За проявленные мужество и героизм военнослужащий был удостоен звания Героя Российской Федерации.

После завершения военной службы он занимал должность заместителя главы администрации Волжского, где курировал социальную защиту, культуру, спорт и молодёжную политику. С 2009 года Ростовщиков занимал пост уполномоченного по правам человека в Волгоградской области и оставался на этой должности до последних дней жизни.

Ранее сообщалось, что журналист и автор нескольких книг Феликс Медведев скончался на 86-м году жизни 14 августа после продолжительной болезни. Прощание состоится 19 августа в ритуальном зале №2 на улице Маршала Тимошенко. Медведев родился 22 июня 1941 года, окончил Московский полиграфический институт, брал интервью у многих известных деятелей культуры, включая Ахмадулину, Евтушенко, Айтматова, Бродского и Маркеса.