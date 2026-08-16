Умер бравший интервью у Бродского журналист и писатель Феликс Медведев

На 86-м году жизни не стало журналиста и автора нескольких книг Феликса Медведева. Кончину подтвердил изданию «Коммерсант» его близкий родственник.

Причиной ухода стала затяжная болезнь. Медведев скончался 14 августа. Церемония прощания назначена на 19 августа. Она начнётся в 12:30 в ритуальном зале № 2, расположенном в доме 25 по улице Маршала Тимошенко.

Медведев появился на свет 22 июня 1941 года. Высшее образование он получил в Московском полиграфическом институте. В разные годы собеседниками журналиста становились Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Чингиз Айтматов, Иосиф Бродский, Расул Гамзатов, Габриэль Гарсиа Маркес и другие заметные фигуры.

Профессиональный путь Медведева начался в 1973 году с должности редактора в издательстве «Советский писатель». Затем он публиковался в «Огоньке», еженедельнике «Мир новостей», сотрудничал с «Вечерней Москвой» и «Парламентской газетой». На телевидении вёл программу «Зелёная лампа» с 1987 по 1991 год.

Из его интервью и статей вышли отдельные сборники. Среди работ — «После России», «Принцесса Диана: Хроника объявленного убийства» и «Судьба моя сгорела между строк: Интервью-86». Медведев входил в Союз журналистов СССР с 1964 года, а также являлся членом Союза писателей России.

Ранее стало известно, что филолог и исследователь творчества Бориса Пастернака Константин Поливанов скончался на 67-м году жизни. Учёный был кандидатом филологических наук и специалистом по структурной и прикладной лингвистике. Одним из главных направлений его работы являлось изучение наследия Пастернака.