Скончался бывший глава Гонкуровской академии Дидье Декуэн

Французская литература потеряла одного из своих известных представителей – в возрасте 81 года умер писатель и лауреат Гонкуровской премии Дидье Декуэн. О смерти литератора сообщило литературное общество, заявление которого приводит BFM TV.

Писатель скончался в больнице Вильжюифа после нескольких лет борьбы с тяжёлым онкологическим заболеванием. В академии отметили его особое отношение к французскому языку и литературе.

Сын Декуэна Жюльен рассказал, что отец до последних дней продолжал следить за книжным миром, готовился к вручению премии и читал новые произведения.

Главную литературную награду Франции Декуэн получил в 1977 году за роман «Джон л’Ад». С 2020 по 2024 год он возглавлял Гонкуровскую академию.

Будущий писатель начал карьеру в газете France-Soir, а первый роман выпустил в 20 лет. За жизнь он создал около 30 произведений, а также работал сценаристом для кино и телевидения. Последняя книга Дидье Декуэна «Maypops» вышла в апреле этого года.

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