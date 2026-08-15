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15 августа, 18:23

Умер литературовед и исследователь Пастернака Константин Поливанов

Обложка © kino-teatr

Обложка © kino-teatr

Известный филолог и исследователь творчества Бориса Пастернака Константин Поливанов скоропостижно скончался на 67-м году жизни. О смерти учёного сообщается в LiveJournal.

«Скоропостижно скончался Константин Михайлович Поливанов (1959-2026). Но улыбка Кота всегда останется с нами», — говорится в сообщении.

Поливанов был кандидатом филологических наук, специалистом по структурной и прикладной лингвистике. Одним из главных направлений его научной работы стало наследие Пастернака — литературовед посвятил ему ряд исследований и книг.

В частности, готовил книгу «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария», а также был автором работы «Пастернак и современники». Поливанов преподавал литературу в лицее № 1525 «Воробьёвы горы», Лицее НИУ ВШЭ и работал доцентом Школы филологии Высшей школы экономики.

В 2015 году филолог защитил диссертацию по русской литературе, посвящённую «Доктору Живаго» как историческому роману.

Скончался бывший глава Гонкуровской академии Дидье Декуэн
Скончался бывший глава Гонкуровской академии Дидье Декуэн

Буквально за два дня до известия о смерти Поливанова Life.ru писал, что «Доктор Живаго» вошёл в число наиболее популярных книг из летнего списка российских старшеклассников. Роман Пастернака прочитали 14% участников опроса, тогда как больше трети школьников признались, что за лето вообще не открывали заданную литературу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Николь Вербер
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