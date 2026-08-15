Умер литературовед и исследователь Пастернака Константин Поливанов

Известный филолог и исследователь творчества Бориса Пастернака Константин Поливанов скоропостижно скончался на 67-м году жизни. О смерти учёного сообщается в LiveJournal.

«Скоропостижно скончался Константин Михайлович Поливанов (1959-2026). Но улыбка Кота всегда останется с нами», — говорится в сообщении.

Поливанов был кандидатом филологических наук, специалистом по структурной и прикладной лингвистике. Одним из главных направлений его научной работы стало наследие Пастернака — литературовед посвятил ему ряд исследований и книг.

В частности, готовил книгу «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария», а также был автором работы «Пастернак и современники». Поливанов преподавал литературу в лицее № 1525 «Воробьёвы горы», Лицее НИУ ВШЭ и работал доцентом Школы филологии Высшей школы экономики.

В 2015 году филолог защитил диссертацию по русской литературе, посвящённую «Доктору Живаго» как историческому роману.

Буквально за два дня до известия о смерти Поливанова Life.ru писал, что «Доктор Живаго» вошёл в число наиболее популярных книг из летнего списка российских старшеклассников. Роман Пастернака прочитали 14% участников опроса, тогда как больше трети школьников признались, что за лето вообще не открывали заданную литературу.