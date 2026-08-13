Лето без книг: 36% школьников даже не открывали список литературы

Больше трети опрошенных старшеклассников не прочитали за лето ни одного произведения из школьного списка и уже не собираются этого делать. Такие данные получила онлайн-школа Skysmart.

Полностью справились с заданием лишь 14% участников исследования. Ещё 28% выбрали несколько книг, а 22% осилили примерно половину рекомендованной программы.

Самым востребованным произведением оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: его прочитали 22% респондентов — примерно каждый пятый. Следом расположились «Старуха Изергиль» и «На дне» Максима Горького с результатом 18%.

«Гранатовый браслет» Александра Куприна выбрали 16% учеников, «Доктора Живаго» Бориса Пастернака — 14%. С произведениями Ивана Бунина познакомились 10% опрошенных.

Сложнее всего школьникам дался «Тихий Дон». До романа Михаила Шолохова добрались только 7% участников исследования.

Академический директор Skysmart Глеб Чэн считает, что интерес к литературе проще сформировать через самостоятельный выбор, а не жёсткое требование закрыть весь список. По его словам, даже несколько вдумчиво прочитанных книг помогут ученику в новом учебном году.

В опросе участвовали более 1,2 тысячи старшеклассников из российских городов-миллионников.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минпросвещения поддержало включение произведений о специальной военной операции в школьную программу, этот вопрос Сергей Кравцов обсуждал с педагогами в Южно-Сахалинске. В ведомстве уточнили, что министр также одобрил развитие сети профильных психолого-педагогических классов. Помимо этого, с нового учебного года в школах поэтапно появится предмет «Духовно-нравственная культура России».