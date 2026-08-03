Как заставить ребенка за август освоить список литературы на лето – советы Вассермана

Уже через месяц в школах прозвенит первый звонок, а многие ученики даже не принимались за список литературы на лето. Советы для них в беседе с Life.ru дал депутат Госдумы, участник интеллектуальных игр, публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, важно не заставлять ребёнка в последний месяц освоить весь список — это даст обратный эффект и привьёт ещё большее нежелание к чтению. Вассерман советует брать не количеством, а качеством — выбрать для себя часть произведений, но прочесть их полностью, от корки до корки. Ведь задания на дом даются для того, чтобы не просто прочесть, но и обдумать.

Вся литература — это своеобразный учебник жизни. Учебник достаточно сложный, конечно, но предназначенный именно для того, чтобы мы могли учиться на чужих примерах. Иногда учиться методом от противного, иногда даже методом от очень противного, но именно учиться. Литература содержит значительно больше разных жизненных ситуаций, чем каждый из нас мог бы испытать. Поэтому лучше прочесть не всё, но именно обдумать. Смею заверить: лучше, если вас учитель пожурит за то, что вы прочли не всё, чем жизнь вас накажет за то, что вы не обдумали ничего. Анатолий Вассерман Депутат Госдумы

А вот выбирать для ознакомления с произведением экранизации Вассерман не советует. Во-первых, просмотр фильма не позволяет как следует самому погрузиться в ситуацию — вы лишь смотрите на то, как это уже сделали за вас: режиссёр, сценарист, художник по костюмам, актёры.

«То есть вы получаете, по сути, полупереваренный продукт. Понятно, что такой продукт будет для вас в целом заметно менее полезен, чем то, что вы воспримете полностью самостоятельно», — отмечает интеллектуал.

Второй минус экранизаций — в любой фильм попадает далеко не всё, что создал автор книги. Даже такие грандиозные экранизации, как сериал «Сага о Форсайтах» и четырёхсерийный фильм «Война и мир» Бондарчука, вместили лишь малую долю написанного Голсуорси и Толстым, подчёркивает Вассерман.

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