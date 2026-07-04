Книги об СВО могут включить в школьную программу

Минпросвещения поддержало идею включить литературные произведения, посвящённые специальной военной операции, в школьную программу. Инициатива обсуждалась на встрече министра просвещения Сергея Кравцова с педагогами в парке «Россия — Моя история» в Южно-Сахалинске.

В пресс-службе ведомства уточнили, что также поднимался вопрос развития сети профильных психолого-педагогических классов. В итоге министр поддержал предложение о включении таких произведений в образовательные программы.

Кроме того, с нового учебного года в школах начнут поэтапно вводить предмет «Духовно-нравственная культура России».

По словам Кравцова, уже готовятся учебники. На занятиях планируют изучать биографии государственных, общественных и культурных деятелей, учёных и военных, включая участников СВО.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил добавить в школьную программу изучение беспилотников и других современных технологий. По его словам, школьники должны получать актуальные знания, которые связаны с безопасностью и новыми техническими разработками. Он отметил, что важно объяснять, как устроены беспилотные и безэкипажные системы, поскольку такие технологии активно развиваются и становятся частью будущего.