В Башкирии задержали 16-летнего подростка за смертельный наезд на троих детей

В Башкирии задержали 16-летнего подростка, который на питбайке сбил троих пешеходов и скрылся с места ДТП. В аварии погиб 14-летний мальчик, ещё двое 17-летних подростков получили травмы и попали в больницу.

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что задержанный живёт в Туймазах и не получал водительских прав. По словам самого подростка, родители купили ему питбайк в прошлом году.

«В результате ДТП один из пешеходов, 14-летний мальчик, получил несовместимые с жизнью травмы. Двоих 17-летних подростков с различными травмами госпитализировали», — сообщил Севастьянов.

Авария произошла ночью на втором километре дороги Карамалы — Губеево — Метевтамак. После наезда водитель уехал с места происшествия. Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия, установили личность подростка и задержали его. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и оперативные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.