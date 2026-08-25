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25 августа, 03:45

В Башкирии задержали 16-летнего подростка за смертельный наезд на троих детей

Обложка © Max / Госавтоинспекция Башкортостана

Обложка © Max / Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии задержали 16-летнего подростка, который на питбайке сбил троих пешеходов и скрылся с места ДТП. В аварии погиб 14-летний мальчик, ещё двое 17-летних подростков получили травмы и попали в больницу.

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что задержанный живёт в Туймазах и не получал водительских прав. По словам самого подростка, родители купили ему питбайк в прошлом году.

«В результате ДТП один из пешеходов, 14-летний мальчик, получил несовместимые с жизнью травмы. Двоих 17-летних подростков с различными травмами госпитализировали»,сообщил Севастьянов.

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Авария произошла ночью на втором километре дороги Карамалы — Губеево — Метевтамак. После наезда водитель уехал с места происшествия. Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия, установили личность подростка и задержали его. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и оперативные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

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Лия Мурадьян
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