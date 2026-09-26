Обгон закончился трагедией: Байкер погиб в ДТП с трактором на Урале

Мотоциклист погиб, а его пассажирка пострадала в ДТП с трактором-погрузчиком в Свердловской области. Авария произошла на 23-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги возле Берёзовского, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель мотоцикла выполнял обгон и столкнулся с трактором-погрузчиком. Спецтехника двигалась в том же направлении прямо.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Его пассажирку с травмами доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются, назначено расследование.

Ранее Life.ru сообщал о другом смертельном ДТП в Свердловской области. На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись Lada Largus, автобус ПАЗ и грузовик DAF. Погибли водитель легковушки и двое его пассажиров, ещё один человек получил травмы. Автобус предназначался для перевозки детей, однако в момент аварии пассажиров в нём не было.