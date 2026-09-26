17-летнюю девушку насмерть сбил автомобиль на тротуаре в Сочи

17-летняя девушка погибла в результате ДТП в Сочи. Автомобиль «Лада Гранта» занесло на тротуар, где он сбил подростка, сообщили в полиции Кубани.

По предварительным данным, авария произошла вечером на улице Транспортной. За рулём автомобиля находился 20-летний водитель. Во время движения машину занесло, после чего она выехала на встречную полосу, а затем на тротуар, где находилась девушка.

Пострадавшую забрала скорая помощь, однако спасти её не удалось. 17-летняя девушка скончалась от полученных травм по дороге в больницу. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП в районе сочинского посёлка Аше. Тогда легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым манипулятором. Погибли 23-летний водитель легковушки и двое его пассажиров — 21-летний молодой человек и 18-летняя девушка.