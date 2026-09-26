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Опубликовано 26 сентября, 05:20

Водитель Toyota Tank погиб после съезда в кювет на Сахалине

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области

Водитель Toyota Tank погиб после аварии в Анивском районе Сахалинской области. Мужчина получил травмы после того, как автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 1:45 26 сентября на первом километре автодороги Петропавловское — Воскресенское — Анива — Соловьевка. По предварительной информации ведомства, 29-летний водитель ехал с юга на север и не справился с управлением. Машина съехала в кювет, после чего опрокинулась. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

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Ранее мотоциклист погиб после столкновения с грузовым автомобилем на юге Москвы. Авария произошла на Днепропетровской улице. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Специалисты устанавливали причины и обстоятельства столкновения.

Больше новостей о крупных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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