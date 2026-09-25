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Опубликовано 25 сентября, 20:35

Водитель мотоцикла погиб после столкновения с грузовиком в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мотоциклист погиб после столкновения с грузовым автомобилем на юге Москвы. Авария произошла на Днепропетровской улице. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства столкновения.

Число пострадавших в массовом ДТП в Москве выросло до четырёх
Число пострадавших в массовом ДТП в Москве выросло до четырёх

Ранее в Комсомольске-на-Амуре 17-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы после ДТП. По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, подросток на высокой скорости задел Honda Fit, а затем врезался в забор. Первую помощь пострадавшему оказал оказавшийся рядом врач, после чего несовершеннолетнего доставили в реанимацию. Позднее медики диагностировали у него травматическую ампутацию левой стопы.

Больше новостей о крупных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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