Водитель мотоцикла погиб после столкновения с грузовиком в Москве

Мотоциклист погиб после столкновения с грузовым автомобилем на юге Москвы. Авария произошла на Днепропетровской улице. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства столкновения.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре 17-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы после ДТП. По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, подросток на высокой скорости задел Honda Fit, а затем врезался в забор. Первую помощь пострадавшему оказал оказавшийся рядом врач, после чего несовершеннолетнего доставили в реанимацию. Позднее медики диагностировали у него травматическую ампутацию левой стопы.