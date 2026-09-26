В Удмуртии суд прекратил дело после гибели виновника ДТП с пятью жертвами

Сарапульский районный суд Удмуртии закрыл уголовное дело о смертельной аварии, поскольку обвиняемый в её совершении сам погиб в столкновении. В результате ДТП, произошедшего в июне, погибли пять человек. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов республики.

Авария произошла около 00:05 5 июня на 33-м километре дороги Костино — Камбарка. По материалам дела, 42-летний водитель Ford Focus оказался на встречной полосе, где его автомобиль столкнулся с Kia Spectra. В Ford Focus также находились 41-летняя женщина, восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик — все трое погибли. Пятилетняя пассажирка этой машины выжила, но получила травмы. Пострадали и четыре человека, ехавшие в Kia.

В отношении погибшего водителя возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Однако довести разбирательство до приговора оказалось невозможно: обвиняемый умер ещё в момент аварии. Суд установил факт его смерти и проверил, есть ли основания продолжать производство ради реабилитации умершего. Таких обстоятельств в материалах дела не нашли. Потерпевшие и гособвинитель также не выступили против прекращения дела.

Ранее суд в Новосибирске освободил из СИЗО предпринимателя Александра Штайду, которого обвиняют по делу о ДТП с шестью погибшими. Теперь подсудимый находится под подпиской о невыезде. Судебный процесс по делу начался в апреле 2026 года. Штайда признал свою вину. До изменения меры пресечения предприниматель около полугода находился под стражей.