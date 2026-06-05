Смертельное столкновение: В Удмуртии в жуткой аварии погибли двое детей и трое взрослых

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Сарапульском районе Удмуртии. Возле населенного пункта Мазунино столкнулись две легковые машины — Kia Rio и Ford Focus. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате случившегося скончались пять человек, среди них двое детей.

Ещё пятеро граждан получили травмы. Пострадавших экстренно доставили в медицинские учреждения с повреждениями различной степени тяжести. Врачи борются за жизнь одного ребенка, который также находится в больнице.

На месте инцидента оперативно работали экстренные службы.

«Силами огнеборцев МЧС России и спасателей поисково-спасательной службы республики проводилось деблокирование пострадавших и погибших», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства этой трагедии. Специалисты выясняют причины, которые привели к столь катастрофическим последствиям на дороге.

Ранее на северо-востоке Москвы водитель автомобиля сбил двухлетнего ребёнка во дворе дома на Гостиничной улице, а затем скрылся с места происшествия. По информации столичной прокуратуры, пострадавший мальчик был госпитализирован. Водитель, мужчина 1959 года рождения, установлен и задержан. Прокуратура начала доследственную проверку и взяла на контроль расследование инцидента, а также возможное привлечение водителя к ответственности по статье 264 УК РФ.