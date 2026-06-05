На Камчатке в ДТП с пассажирским автобусом пострадали два человека

На Камчатке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения двух машин пострадали два человека, сообщили в Госавтоинспекции.

«По предварительной версии, водитель грузовика Shacman выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, которую организовали во время дорожных работ и обозначили с помощью временных дорожных знаков и направляющих конусов, где столкнулся с маршрутным автобусом», — рассказали в ведомстве.

В аварии травмы получили оба водителя. Угрозы их жизни, по оценке медиков, нет. Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

В Минздраве уточнили, что обоим водителям оказана вся необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как стабильное, специалисты продолжают наблюдение. К счастью, пассажиров в салоне автобуса на момент столкновения не было — никто из посторонних граждан не пострадал.

Ранее на северо-востоке Москвы водитель автомобиля сбил двухлетнего ребёнка во дворе дома на Гостиничной улице, а затем скрылся с места происшествия. По информации столичной прокуратуры, пострадавший мальчик был госпитализирован. Водитель, мужчина 1959 года рождения, установлен и задержан. Прокуратура начала доследственную проверку и взяла на контроль расследование инцидента, а также возможное привлечение водителя к ответственности по статье 264 УК РФ.