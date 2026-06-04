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Регион
4 июня, 15:56

В Бурятии под весом большегруза рухнул мост через реку

В Бурятии временный деревянный мост обрушился под тяжестью тягача, который перевозил бульдозер. Об инциденте сообщил телеграм-канал Babr Mash.

Рухнул мост в Бурятии. Видео © Telegram/ Babr Mash

По данным канала, переправу сделали на время строительства нового моста в Гусихе. Местные жители рассказали, что по ней проехала техника, вес которой более чем в два раза превышал допустимую нагрузку.

На опубликованных кадрах видно, как настил разрушается под большегрузом. Водитель пытается выбраться на дорогу, однако машина с тяжёлой техникой остаётся на повреждённой конструкции.

Происшествием заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство намерено выяснить, когда ремонтировали переправу и как теперь жители будут добираться по своим делам.

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Ранее Life.ru писал, что суд на Урале отправил под домашний арест водителя фуры после ДТП с погибшей семьёй. В аварии погибли четыре человека, включая ребёнка. Грузовик выехал на встречную полосу, возможной причиной этого стал хлопок покрышки его переднего левого колеса.

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Обложка © Telegram/ Babr Mash

Полина Никифорова
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