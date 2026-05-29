29 мая, 10:11

Башенный кран рухнул во время шторма в Тюмени, машинист погиб

В Тюмени во время сильного шторма произошло обрушение башенного крана. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, в результате инцидента погиб машинист.

Кадры падения башенного крана в Тюмени. Видео © Telegram / Ural Mash

Трагедия случилась на строительном объекте, расположенном вблизи жилого комплекса в районе «Новокомарово». Пострадавшего извлекли из кабины, однако он скончался в реанимационном отделении. Известно, что у мужчины остались двое несовершеннолетних детей.

Жительница Удмуртии погибла, пытаясь спрятаться в теплице от урагана

Ранее в Пермском крае на пляже в Чайковском (берег реки Сайгатка) упавшее дерево насмерть придавило 17-летнюю девушку. Трагедия произошла на фоне сильного ветра, порывы которого в регионе достигали 22 метров в секунду.

Обложка © Telegram / Ural Mash

Наталья Демьянова
  • Тюменская область
