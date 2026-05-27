Жительница Удмуртии погибла, пытаясь спрятаться в теплице от урагана

В Удмуртии во время сильного урагана погибла женщина, которая пыталась укрыться от непогоды в теплице на своём участке. Об этом сообщил председатель правительства республики Роман Ефимов.

По его словам, трагедия произошла на фоне мощного шторма, обрушившегося на Балезинский район.

«К сожалению, погибла женщина. От непогоды она пряталась в теплице на своём участке», — написал Ефимов в соцсетях.

Стихия нанесла серьёзный ущерб инфраструктуре района. Повреждены крыши 80 частных домов, 40 многоквартирных зданий и двух магазинов. На дороги упали более 60 деревьев и несколько столбов.

Также пострадали три школы и два детских сада — там повреждены кровли, заборы и выбиты стёкла. В местной больнице частично разрушена крыша пищеблока.

Из-за перебоев с электричеством без воды остались четыре населённых пункта, включая посёлок Балезино. Власти сообщили, что аварийные службы уже устраняют последствия непогоды, а электроснабжение постепенно восстанавливается.

Ранее удар стихии перенесли курорты Кубани. В некоторых районах ливни подтопили домовладения, автомобили и разрушили часть пляжной инфраструктуры. Life.ru публиковал видео с обстановкой на месте.